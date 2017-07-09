В Барнауле правоохранители возбудили дело после нападения волка на мальчика в зоопарке

В Барнауле возбуждено уголовное дело после происшествия с ребёнком в зоопарке «Лесная сказка».

«8 июля 2017 года трёхлетний мальчик, находясь с отцом на территории барнаульского зоопарка «Лесная сказка», просунул руку в клетку с волком, животное ухватило ребёнка», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Алтайскому краю.

В результате случившегося ребёнок получил рваные раны рук и ушной раковины. Мальчика госпитализировали.

Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч.2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). В рамках расследования назначена судебно-медицинская экспертиза. Сейчас правоохранители допрашивают сотрудников зоопарка и очевидцев происшествия.