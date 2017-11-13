В Барнауле советскую «Ниву» превратили в современный внедорожник

Хозяин потратил на тюнинг авто 2,5 года и 1,25 млн рублей.

Житель Барнаула за 2,5 года переделал советскую «Ниву» в современный внедорожник. Как пишет «АиФ-Алтай», такой тюнинг авто обошёлся владельцу в 1,25 млн рублей.

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В основе машины остались часть крыльев, моторный щит, рамки лобового стекла и дверей от «Нивы». Всё остальное заменили алюминием. Авто оснащено 80-сильным двигателем и механической коробкой передач от ВАЗ-2121. В салоне владелец внедорожника поменял отопитель и кресла, установил гидроручник и заднюю лебёдку.

Своё творение автор назвал Red Stone. По его словам, такой автомобиль можно назвать квадрокаром.