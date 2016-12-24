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В Башкирии начата проверка по факту суицида подполковника МВД

43-летний мужчина выпал из окна больницы.

В Башкирии проводится доследственная проверка по факту суицида подполковника внутренней службы одного из подразделений республиканского МВД.

Как сообщили в пресс-службе местного СУ СК РФ, 22 декабря 43-летний пациент травматологического отделения больницы выпал из окна восьмого этажа.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщает «РИА Новости», инцидент произошёл в Уфе. По словам источника издания, «в отношении подполковника сейчас расследуется дело о мошенничестве».

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: http://sputniknews-uz.com/

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