В Башкирии начата проверка по факту суицида подполковника МВД

В Башкирии проводится доследственная проверка по факту суицида подполковника внутренней службы одного из подразделений республиканского МВД.

Как сообщили в пресс-службе местного СУ СК РФ, 22 декабря 43-летний пациент травматологического отделения больницы выпал из окна восьмого этажа.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщает «РИА Новости», инцидент произошёл в Уфе. По словам источника издания, «в отношении подполковника сейчас расследуется дело о мошенничестве».