В Белогорске ликвидировали солдата-срочника, расстрелявшего сослуживцев

В Белогорске Амурской области солдат-срочник убил троих сослуживцев, в том числе офицера, украл оружие и скрылся с места происшествия. По данным РИА Новости, впоследствии ефрейтора Гасана Абдулахадова обнаружили сотрудники антитеррористического подразделения. Во время задержания солдат открыл стрельбу, после чего против него применили оружие. Он был смертельно ранен.

РБК пишет, что Гасан Абдулахадов поступил на службу в часть незадолго до случившегося. Установлено, что при проведении плановых ночных стрельб злоумышленник выпустил очередь из автомата в направлении группы сослуживцев, которые ожидали выхода на огневой рубеж. В результате есть не только погибшие, но и раненые – двоих военнослужащих госпитализировали.

«По имеющейся информации, он ликвидирован в шесть утра (по местному времени, – прим. Сибдепо) в районе Автобата. По решению главы Белогорска Станислава Мелюкова, данное им ранее распоряжение об ограничении учебного процесса в школах 30 сентября, а также отмены культурно-массовых и спортивных мероприятий в учреждениях культуры и спорта отменено», – цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы администрации города.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В качестве вероятных причин происшествия правоохранители рассматривают все версии, в том числе нервный срыв у военнослужащего.

Как рассказали «Лайфу» в штабе Восточного военного округа, у Гасана Абдулахадова был очень вспыльчивый характер. Он требовал от сослуживцев считаться с его мнением и уважать его. При этом часто уроженец села Хуцеевка Кизлярского района Дагестана доказывал свой авторитет силой. При этом изданию пояснили, что злоумышленник «был отличным солдатом».