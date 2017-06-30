В Белове 1,5-годовалый мальчик остался без присмотра, потому что его мать уснула на земле

В Белове полуторагодовалый мальчик остался на улице без присмотра, потому что его пьяная мать уснула на земле.

Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД, во время празднования дня рождения мужа 39-летняя женщина вместе с сыном пошла за спиртным. В пути, в тёмное время суток, беловчанка споткнулась, упала и уснула на земле. Ребёнок плакал, пытался разбудить свою мать, однако безуспешно: жительница региона была уже не в состоянии проснуться и позаботиться о сыне.

Плачь мальчика услышала жительница одного из близлежащих домов. Она сообщила в полицию о женщине, спящей под забором её дома, и одиноком ребёнке.

Правоохранители отвезли сильно пьяную беловчанку в отделение полиции, а её сына — в детскую больницу на обследование.

«В отношении женщины сотрудники полиции составили протокол по признакам административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», — рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Согласно санкциям статьи, жительнице региона грозит до 500 рублей штрафа. Решение о наказании женщины примет комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.