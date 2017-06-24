В Белове недалеко от ГРЭС утонул мужчина

В пятницу, 23 июня, в районе поста №9 беловской ГРЭС утонул 26-летний мужчина. Об этом Сибдепо рассказал осведомлённый источник.

«Тело жителя деревни Коротково на поверхность подняли в 15:28. На место происшествия приезжали сотрудники правоохранительных органов», — рассказал Сибдепо источник.

Известно, что мужчина звал на помощь. Очевидцы попытались его спасти, но не смогли. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники МЧС напоминают кузбассовцам, что нельзя входить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Купаться следует только в специально оборудованных местах. Также жителям региона категорически не рекомендуется прыгать в воду или нырять в неизвестном месте.