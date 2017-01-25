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В Белове неизвестные расстреляли фоторадарный комплекс «Кречет» стоимостью 4,5 млн рублей

В Белове неизвестные расстреляли фоторадарный комплекс «Кречет» стоимостью 4,5 млн рублей

В настоящее время злоумышленников разыскивают правоохранители.

В Белове неизвестные расстреляли фоторадарный комплекс «Кречет» стоимостью 4,5 млн рублей. Как рассказал Сибдепо источник в правоохранительных органах, по данному факту проводится расследование.

«Стоимость системы – более 4,5 миллионов рублей, средства были выделены из бюджета города. На эти траты мы пошли, чтобы создать безопасные условия для всех участников движения», – сообщил в своём официальном аккаунте в соцсети «ВКонтакте» глава города Алексей Курносов.

Мэр Белово отметил, что попросил сотрудников полиции взять на особый контроль расследование произошедшего.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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