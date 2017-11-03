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В Белове отремонтируют две дороги, реконструируют горсад и построят стадион

В Белове отремонтируют две дороги, реконструируют горсад и построят стадион

Губернатор Кузбасса Аман Тулеев провёл встречу с главой города Алексеем Курносовым.

В Белове к 80-летию города отремонтируют улицу Пролетарскую и построят новый стадион. Такое поручение дал губернатор Кузбасса Аман Тулеев во время встречи с главой города Алексеем Курносовым. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

«И встретить юбилей город должен чистым, комфортным, благоустроенным», – сказал глава региона.

Он отметил, что ул. Пролетарская – это единственная магистраль города, по которой идёт весь грузовой поток. Здесь отремонтируют 2,5 км дорожного полотна, построят тротуары и оборудуют ливнёвки. На эти цели необходимо направить 60 млн рублей. Губернатор добавил, что работы на Пролетарской нужно завершить ко Дню шахтёра – 2018.

Также к юбилею города капитально отремонтируют участок дороги до посёлка Новый Городок (12 км), реконструируют центральный горсад. При этом в каждом районе организуют места отдыха, с детскими площадками и спортивными городками.

Кроме того, по предложению Амана Тулеева принято решение о сносе аварийного стадиона «Шахтёр». Там возведут современное здание со спортивными залами для лёгкой и тяжелой атлетики.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: google.ru.

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