В Белове разыскали трёх без вести пропавших школьниц

В Белове в течение недели в полицию поступили сообщения о пропаже трёх школьниц. Ориентировки на 17-летнюю воспитанницу детского дома и двух 13-летних одноклассниц одной из городских школ разместили в общественных местах и в местных средствах массовой информации.

«Установление местонахождения несовершеннолетних осложнялось тем, что без вести пропавшие сознательно скрывались от сотрудников полиции», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

В итоге правоохранители обнаружили 17-летнюю беловчанку на одной из улиц города, а 13-летних девочек – у друзей. Их доставили в отдел полиции.

Воспитанницу детдома передали законным представителям. При этом семиклассниц из-за напряженной обстановки в семье поместили в социально-реабилитационный центр для оказания психологической помощи.