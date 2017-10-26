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В Белове правоохранители разыскали трёх без вести пропавших школьниц

В Белове разыскали трёх без вести пропавших школьниц

Подростков доставили в отдел полиции.

В Белове в течение недели в полицию поступили сообщения о пропаже трёх школьниц. Ориентировки на 17-летнюю воспитанницу детского дома и двух 13-летних одноклассниц одной из городских школ разместили в общественных местах и в местных средствах массовой информации.

«Установление местонахождения несовершеннолетних осложнялось тем, что без вести пропавшие сознательно скрывались от сотрудников полиции», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

В итоге правоохранители обнаружили 17-летнюю беловчанку на одной из улиц города, а 13-летних девочек – у друзей. Их доставили в отдел полиции.

Воспитанницу детдома передали законным представителям. При этом семиклассниц из-за напряженной обстановки в семье поместили в социально-реабилитационный центр для оказания психологической помощи.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: архив Сибдепо.

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