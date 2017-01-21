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В Белове скончалась женщина, пострадавшая при взрыве газового баллона в частном доме

ЧП произошло 19 января.

В больнице скончалась беловчанка, пострадавшая при взрыве газового баллона в частном доме. Пожар произошёл 19 января на улице Проездная. По информации ГУ МЧС России по Кемеровской области, возгорание ликвидировали 15 человек с помощью 5 единиц техники.

На пожаре сильно пострадала хозяйка дома. О её гибели родственники сообщили через соцсети. Появилась информация о том, что у погибшей остался муж и двое детей, которые нуждаются в помощь.

Все реквизиты для перечисления денег в помощь беловской семье можно найти в группе «Типичное Белово» ВКонтакте.

Текст: Анна Печенегова.
Фото: Соцсети.

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