В Белове скончалась женщина, пострадавшая при взрыве газового баллона в частном доме

В больнице скончалась беловчанка, пострадавшая при взрыве газового баллона в частном доме. Пожар произошёл 19 января на улице Проездная. По информации ГУ МЧС России по Кемеровской области, возгорание ликвидировали 15 человек с помощью 5 единиц техники.

На пожаре сильно пострадала хозяйка дома. О её гибели родственники сообщили через соцсети. Появилась информация о том, что у погибшей остался муж и двое детей, которые нуждаются в помощь.

Все реквизиты для перечисления денег в помощь беловской семье можно найти в группе «Типичное Белово» ВКонтакте.