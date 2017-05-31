В Белове в торговом центре горел обувной склад

В результате происшествия никто не пострадал.

31 мая в Белове в ТЦ «Кит» на Советской, 56А произошёл пожар. К ликвидации возгорания привлекались сотрудники МЧС.

«Пожар произошёл на втором этаже торгового центра, в складском помещении. До прибытия пожарных люди самостоятельно покинули здание», – рассказала Сибдепо руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Кемеровской области Виктория Оленникова.

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В настоящее время специалисты устанавливают точную причину пожара.

«По словам пожарных, их вызвали около 15:00. Горел склад обувного магазина. Вроде, произошло замыкание проводки», – пояснил изданию очевидец происшествия Вячеслав Светличный.

В кузбасском чрезвычайном ведомстве добавили, что, по предварительным данным, в результате возгорания в ТЦ никто не пострадал.