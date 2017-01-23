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В Белове вандалы разрушили звезду на памятнике героям Великой Отечественной войны

В Белове вандалы разрушили звезду на памятнике героям Великой Отечественной войны

Стелла и Аллея ветеранов ВОВ были отремонтированы ко Дню Победы 2016 года.

В посёлке Инском, входящем в состав Беловского городского округа, вандалы осквернили памятник воинам Великой Отечественной войны. Неизвестные лица разрушили на монументе красную звезду. В полицию за помощью обратился начальник территориального управления указанного населённого пункта, сообщили Сибдепо в ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

«В настоящее время мэр Белова Алексей Курносов поручит в кратчайшие сроки разобраться в обстоятельствах случившегося и найти злоумышленников», – рассказали онлайн-журналу в администрации Беловского городского округа.

Граждан, которые владеют какой-либо информацией о случившемся, просьба сообщить об этом по телефону в Белове: 8-(38452)-6-55-74. Анонимность гарантируется.

По результатам проверки будет принято процессуальное.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: http://www.kem.kp.ru/.

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