В Белове за пару минут полностью сгорел Renault Sandero

В воскресенье, 12 ноября, в Белове в пгт Инской на улице Липецкой, 26 за пару минут полностью сгорел автомобиль Renault Sandero. Об этом Сибдепо рассказал очевидец происшествия.

«Я проезжал мимо, когда уже всё случилось. Хозяин авто рассказал, что ехал с семьёй В какой-то момент они увидели пламя из-под капота. Успели только забрать документы из машины и выскочить на улицу», — рассказал Сибдепо очевидей происшествия.

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По его словам, в результате ЧП никто не пострадал. Сотрудники МЧС приехали очень быстро, но автомобиль спасти всё равно не удалось. В настоящий момент устанавливается причина пожара в авто.

Подобный случай произошёл 12 ноября в Мариинске. На пульт диспетчера МЧС в 4:15 поступил сигнал о том, что на улице Калиниской горит ВАЗ-21099. По указанному адресу незамедлительно выехали спасатели.

«На момент прибытия первого подразделения МЧС автомобиль горел открытым пламенем. Из-за того, что сигнал о пожаре спасателям поступил очень поздно, машину спасти не удалось», — рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кемеровской области.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность в электрооборудовании транспортного средства. К ликвидации пожара привлекались шесть человек и две единицы спецтехники. Полностью потушить огонь сотрудники МЧС смогли в 4:20.