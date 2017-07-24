В Беловском районе опрокинулся мотоцикл «Урал», есть погибший

В воскресенье, 23 июля, в 15:40 в Беловском районе в четырёх километрах от посёлка Ивановка перевернулся мотоцикл «Урал». В результате аварии погиб 32-летний водитель мототехники, а его 28-летний пассажир доставлен в больницу.

«По предварительным данным, мотоциклист выбрал неподходящую скорость, не справился с управлением и допустил опрокидывание мототехники. Водитель погиб, а его пассажира госпитализировали с различными травмами в больницу», — рассказали Сибдепо в отделе пропаганды областной ГИБДД.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. Кузбассовцев просят соблюдать ПДД, при выборе скорости движения необходимо учитывать погодные условия и состояние дорог. Любая ошибка может привести к непоправимым последствиям.