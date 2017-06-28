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Кузбасс

В Беловском районе оштрафовали двух предпринимателей за продажу просрочки

В двух магазинах реализовывали просроченные молочные изделия и детское питание.

В Беловском районе к административной ответственности привлекли двух предпринимателей. В двух продовольственных магазинах продавали просроченные продукты, в том числе молочные изделия и детское питание.

«Оба магазина находятся в селе Вишнёвка. В торговых залах находились пищевые продукты с истекшим сроком годности, в том числе кисломолочная продукция, детское питание и кондитерские изделия, что могло повлечь угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и отравлений», — сообщили в пресс-службе прокуратуры по Кемеровской области.

По итогам прокурорской проверки возбудили два административных дела, которые затем передали в арбитражный областной суд для рассмотрения по существу. По решению суда оба предприниматели  получили штрафы в размере 30 тысяч рублей.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://ru.wikipedia.org

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