В Берёзовском без вести пропали три шестиклассницы

В ночь с субботы на воскресенье в полицию за помощью обратились родители девочек.

В Берёзовском полиция разыскивает трёх 12-летних девочек, которые накануне ушли в школу, но домой не вернулись. В ночь на 14 мая в полицию за помощью обратились родители школьниц.

«Сигнал о пропаже трёх несовершеннолетних поступил сегодня ночью. Полиция незамедлительно организовала поиски девочек. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Без вести пропавшая Екатерина Сонец имеет худощавое телосложение, прямые тёмно-русые волосы (причёска каре) и рост около 130 — 140 см. На вид ей около 12 лет. В момент исчезновения была одета в удлиненную куртку розового цвета на замке и с чёрными вставками, а также с капюшоном. На ней была белая блузка, чёрные колготы и синяя кофта с белыми и черными полосками. Обута девочка была в красные кеды с белыми звёздами, а при себе у неё был рюкзак синего цвета с учебниками. Мобильного телефона у неё нет.

Вторая без вести пропавшая Яна Ануфриева также имеет худощавое телосложение, прямые светло-русые волосы ниже плеч. Рост девочки составляет около 150 см. В день исчезновения была одета в светлую толстовку с рукавами и капюшоном, синий жилет и голубые джинсы. Обута была в синие кроссовки с тёмно-зелёными вставками. При себе имела рюкзак и сотовый телефон LG.

Третья девочка Мелина Николина также имеет худощавое телосложение, на вид ей 12 лет, а её рост примерно 130 — 140 см. Носит короткую стрижку, её волосы тёмно-русого цвета. Была одета в короткую коричнево-красную куртка из кожзаменителя, голубые джинсы и чёрные туфли. При себе у неё был фиолетовый рюкзак.

Всем, кому что-либо известно о месте нахождения девочек, просят позвонить по телефону 02. Анонимность гарантируется.