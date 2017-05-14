В Берёзовском полиция нашла пропавших школьниц живыми

Девочки несколько раз целенаправленно прятались от стражей порядка.

В Берёзовском инспекторы по делам несовершеннолетних совместно с оперативниками уголовного розыска нашли без вести пропавших школьниц. Девочки знали, что их ищут и несколько раз специально прятались от полиции, в том числе пытались скрыться в лесу.

«Школьниц нашли и отвезли в отдел полиции, где с ними работают инспекторы ПДН ОМВД РФ по г. Берёзовскому. Несовершеннолетние рассказали, что не хотят возвращаться домой», — сообщили Сибдепо в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют причину такого поведения юных жительниц Кузбасса. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.