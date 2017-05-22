В Берёзовском шестилетняя девочка выпала из окна четвёртого этажа

18 мая в Берёзовском из окна четвёртого этажа выпала шестилетняя девочка. Её экстренно госпитализировали в одну из городских больниц с переломами и многочисленными ушибами.

Сотрудники полиции установили, что за несовершеннолетней присматривал дедушка. Девочка выпала из окна в тот момент, когда пожилой мужчина ненадолго вышел из квартиры. Рядом с ребёнком на земле стражи порядка нашли зонтик, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего. По данному факту областной Следком организовал доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ГУ МВД РФ по Кемеровской области просит кузбассовцев не оставлять детей без присмотра, даже если они находятся в соседней комнате. Если выясняется, что взрослые виноваты в подобных происшествиях, им грозит не только штраф, но и уголовная ответственность.