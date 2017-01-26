В Берёзовском в районе бывшего горсада обустроят парк отдыха

В Берёзовском в районе бывшего горсада появится парк отдыха площадью около 5 га. Обустройство объекта начнётся весной 2017 года, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Ранее комиссия под руководством главы города Дмитрия Титова рассмотрела три проекта благоустройства центрального парка отдыха.

Рассматривается возможность размещения в парке детского кафе, агитплощадки для проведения встреч, конкурсов, праздников, парковки для авто, пунктов проката роликов, велосипедов, скейтбордов. Также здесь планируют создать трассу для скандинавской ходьбы.

«Объекты будут внедрены в уже разбитые здесь аллеи национальностей и новорожденных, депутатскую аллею», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что окончательный вариант проекта парка будет обсуждаться на встречах сотрудников администрации с жителями Берёзовского.