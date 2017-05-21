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В Бразилии финалистка конкурса «Мисс бум-бум» продаёт картины, написанные своими ягодицами

В Бразилии финалистка конкурса «Мисс бум-бум» продаёт картины, написанные своими ягодицами

Дэнни Мораиш хочет заработать деньги на собственный клип.

В Бразилии финалистка конкурса «Мисс бум-бум» Дэнни Мораиш продаёт картины, написанные своими ягодицами. По словам модели plus-size, она хочет стать певицей и снять свой клип. Однако для этого ей нужны деньги, передаёт «Лайф».

Девушка рисует картины ягодицами прямо на улицах Сан-Паулу на глазах прохожих. Полотна она продаёт через Интернет.

По данным «Рен-ТВ», в 2016 году ягодицы Дэнни Мораиш стали вторыми в Бразилии в номинации «самые сексуальные». В 2017 году девушка продолжит участие в конкурсе «Мисс бум-бум».

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Текст: Тимофей Шикер.
Фото: https://www.thesun.co.uk/

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