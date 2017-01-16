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В Британии беременную стюардессу уволили за то, что она съела бутерброд

Сэндвичем поделился с 22-летней стюардессой её коллега.

Беременную британскую стюардессу уволили за то, что она съела бутерброд, которым её угостил коллега. Девушку обвинили в воровстве и выгнали из авиакомпании, пишет РИА Новости со ссылкой на британские СМИ.

С жалобой к руководству компании EasyJet обратился один из членов экипажа, который стал свидетелем сцены передачи «багета с беконом». Были назначены слушания по делу о краже бутерброда, где 22-летнюю Шеннон Глисон признали виновной. Оказалось, что она должна была попросить чек у коллеги, который поделился с ней сэндвичем. Такие действия предусмотрены внутренним регламентом авиакомпании.

22-летняя британка, которая находится на 18-й неделе беременности, намерена оспорить решение руководства EasyJet в суде. Член экипажа, угостивший Глисон бутербродом, также был уволен.

Текст: Анна Печенегова.
Фото: Google Images.

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