В Британии беременную стюардессу уволили за то, что она съела бутерброд

Беременную британскую стюардессу уволили за то, что она съела бутерброд, которым её угостил коллега. Девушку обвинили в воровстве и выгнали из авиакомпании, пишет РИА Новости со ссылкой на британские СМИ.

С жалобой к руководству компании EasyJet обратился один из членов экипажа, который стал свидетелем сцены передачи «багета с беконом». Были назначены слушания по делу о краже бутерброда, где 22-летнюю Шеннон Глисон признали виновной. Оказалось, что она должна была попросить чек у коллеги, который поделился с ней сэндвичем. Такие действия предусмотрены внутренним регламентом авиакомпании.

22-летняя британка, которая находится на 18-й неделе беременности, намерена оспорить решение руководства EasyJet в суде. Член экипажа, угостивший Глисон бутербродом, также был уволен.