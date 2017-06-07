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В Британии собака на тракторе сбила своего хозяина-мультимиллионера

В Британии собака на тракторе сбила своего хозяина-мультимиллионера

70-летний Дерек Мид умер от сердечного приступа после инцидента.

В Великобритании фермер-мультимиллионер попал под трактор, в кабине которого сидела его собака. Спецтехника сбила 70-летнего Дерека Мида, после чего он умер от сердечного приступа, сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источник, близкий к семье погибшего.

Известно, что собака мультимиллионера запрыгнула в кабину трактора и случайно завела двигатель, после чего он покатился. Мужчина находился рядом. Близкие Мида сразу вызвали скорую помощь и полицию, но спасти его не удалось.

По словам соседа погибшего, у фермера было несколько собак — терьеры и колли. Какая собака сумела завести трактор, не уточняется.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pixabay.com

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