В Британии учителю грозит увольнение за неправильное обращение к трансгендеру

В британском графстве Оксфордшир 27-летнего учителя математики средней школы Джошуа Сатклифа отстранили от работы после того, как он случайно назвал ученика-трансгендера «девочкой». Случай произошёл ещё полгода назад, однако только сейчас мать ребёнка подала официальную жалобу на преподавателя за «мисгендеринг», пишет «Газета.Ru».

По словам учителя, на одном из занятий он похвалил двух учениц, сказав: «Молодцы, девочки». В классе заметили, что подобное обращение некорректно, поскольку одна из них считает себя «мальчиком». Учитель извинился и пообещал не допускать подобных оговорок.

«Я был шокирован, когда в руководстве сказали, что в отношении меня ведется расследование. Я не понимал, что происходит. Это был сюрреализм, как будто попал в роман Кафки», – цитирует РИА Новости Джошуа Сатклифа.

Скоро преподаватель предстанет перед дисциплинарной комиссией. Там рассмотрят вопрос о его увольнении.