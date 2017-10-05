В Чебулинском районе из-за опасного жука в лесничестве ввели карантин

В августе 2017 года специалисты Управления Россельхознадзора по республикам Хакасия и Тыва, а также Кемеровской области провели фитосанитарные обследования лесов Чебулинского лесничества, где обнаружили опасных жуков — усача чёрного елового малого и усача чёрного елового большого. На основании результатов экспертизы, со 2 октября 2017 года в лесничестве ввели карантин. Фитосанитарный режим будет длиться до полного устранения всех выявленных нарушений.

«С момента наложения карантина запрещается вывозить из лесничества неокоренной (незащищённый – прим. Сибдепо) круглый лес деревьев хвойных пород, а также хвойные лесоматериалы. В лесничестве запрещено складировать хвойный лесоматериал вне специальных мест, также там нельзя хранить древесину хвойных пород без специальной обработки более 30 дней», — рассказали Сибдепо в пресс-службе ведомства.

В ведомстве отметили, что перемещать подкарантинную продукцию по территории России можно только на основании экспертного заключения аккредитованной лаборатории о фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции. Специалисты уже преступили к локализации заражения и его ликвидации.

Ранее Сибдепо сообщал, что еловый усач не представляет опасности для человека, однако вредит деревянные строения. Если использовать в строительстве заражённый лесоматериал, через год строение или предметы мебели начнут портиться.