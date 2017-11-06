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В Чечне прошёл детский конкурс на лучшее стихотворение о Владимире Путине

Победительница получит в подарок iPhone X от Рамзана Кадырова.

В честь Дня народного единства в Чеченской республике был проведён детский конкурс на лучшее стихотворение о президенте России Владимире Путине. Глава республики Рамзан Кадыров в своём Instagram назвал имя победительницы – ею стала ученица 3 класса села Бено-Юрт Надтеречного района Чечни Хеда Ибахиева.

«Она пишет стихи, знает четыре языка. Вот такие у нас растут дети! И ещё одно, говорят, что Хеда расстроилась, когда ей сообщили, что получит IPhone -X. Девочка сказала, что она не ради IPhone участвовала в конкурсе, а чтобы выразить любовь и уважение к своему Президенту Владимиру Путину!», — сообщается на странице Рамзана Кадырова.

Глава Чечни также поздравил учителей и родителей победительницы и выразил надежду, что смартфон поможет девочке  «общаться с такими же одаренными детьми по всему миру».

Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: Google Images.

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