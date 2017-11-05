В честь ночи Гая Фокса «ВКонтакте» на сутки запустила анонимные публикации

Социальная сеть «ВКонтакте» в ночь на 5 ноября запустила анонимные публикации. Пользователи получили возможность опубликовать не более 5 анонимных постов в новостной ленте.

Акцию приурочили к ночи Гая Фокса, и продлится она до 23:59 5 ноября, пишет TJ. После этого все анонимные публикации «сгорят».

Сообщение об акции появилось в официальной группе сети «Команда ВКонтакте».

«Маска V — символ свободы и справедливости, один из известных мемов в интернете, олицетворяющих анонимность пользователя. Ничему нельзя доверять, ничего нельзя проверить. Никто никому ничего не должен, никто ни в чём не виноват — просто расслабьтесь и получайте удовольствие», – говорится в сообщении команды.

Чтобы сделать анонимную публикацию достаточно написать сообщение на своей «стене» и выбрать эту функцию. Сообщение появится в новостной ленте от имени Анонимуса. Сервис не только скроет имя, но и аватарку – вместо неё появится маска. Записи увидят только те пользователи, которые имеют больше 20 друзей в соцсети. Также будет скрыт список тех, кто поставит отметку «Нравится». Комментарии под записью останутся открытыми. Любой пользователь может сделать репост анонимной записи, после завершения акции они также останутся анонимными.

См. также

Многие пользователи уже оценили возможности акции. Анонимные сообщения появились и в ленте кемеровчан.

Администрация соцсети оставила за собой право удалять анонимные публикации, которые получат жалобы. В таком случае автора лишат права участвовать в акции.