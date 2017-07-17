В честь юбилея Новокузнецка назовут горный перевал

Группа альпинистов под руководством заслуженного путешественника России и двукратного чемпиона мира по пешеходному туризму Игоря Гуляева в июле отправится в экспедицию на Поднебесные зубья. Маршрут группы пройдёт по ранее неизведанному пути через горных хребет Тигер-Тыш в «долину водопадов» – к истокам ручья Высокогорный. Этот перевал считается непроходимым, но группа намерена опровергнуть это утверждение.

Во время прохождения перевалу будет присвоено имя – его назовут в честь 400-летия Новокузнецка. Как сообщили в пресс-службе администрации города, первопрохождение перевала и его наименование будет официально признано картографами.