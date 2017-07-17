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Кузбасс

В честь юбилея Новокузнецка назовут горный перевал

Группа альпинистов первой покорит непроходимый перевал и даст ему имя.

Группа альпинистов под руководством заслуженного путешественника России и двукратного чемпиона мира по пешеходному туризму Игоря Гуляева  в июле отправится в экспедицию на Поднебесные зубья. Маршрут группы пройдёт по ранее неизведанному пути через горных хребет Тигер-Тыш в «долину водопадов» – к истокам ручья Высокогорный. Этот перевал считается непроходимым, но группа намерена опровергнуть это утверждение.

Во время прохождения перевалу будет присвоено имя – его назовут в честь 400-летия Новокузнецка. Как сообщили в пресс-службе администрации города, первопрохождение перевала и его наименование будет официально признано картографами.

«Почему именно перевал, а не вершина, например? Здесь созвучие с преодолением трудностей, с продолжением движения, с новым этапом, с чувством победы от подъема на высоту и радостью от того, что преодолевший этот путь открывает новые возможности… Это в характере Новокузнецка – ставить себе сложные задачи, побеждать, и искать новых рубежей», — объясняют выбор названия для перевала в администрации Новокузнецка.

Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: архив Сибдепо.

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