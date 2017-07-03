Суровости
Россия и Мир
В Чите беженка из Сирии сдала ЕГЭ по русскому на 91 балл

В Чите беженка из Сирии сдала ЕГЭ по русскому на 91 балл

Иман Хассун также окончила школу с золотой медалью.

В Чите беженка из Сирии Иман Хассун сдала ЕГЭ по русскому языку на 91 балл. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора Забайкальского края.

«Девочка-беженка из Сирии Иман Хассун в этом году с золотой медалью окончила школу №44. Стоит отметить, что Иман в этом году стала единственной выпускницей данной школы, получившей золотую медаль», – цитирует «Газета.Ru» пресс-секретаря министерства образования края Екатерину Горскую.

Мать школьницы из Читы. Женщина познакомилась с будущим мужем во время обучения в Иркутске. После женитьбы родители Иман Хассун переехали в Сирию и жили в Идлибе. В Читу её семья приехала в 2015 году из-за начавшейся войны.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

Комментарии

Рекомендуем

Квартира недели

Барский коттедж за 40 миллионов в Кемеровском районе

Очередной замечательный образчик рукотворного воплощения аристократических амбиций
Чтиво

Опасные батуты в Кузбассе: как уберечь детей от травм

Сибдепо разбирался, каким должен быть правильный батут
Чтиво

«Стенка на стенку»: международный турнир по боксу в Кемерове

Фоторепортаж с турнира по единоборствам «Стенка на стенку»
Вопрос времени

Викторина о курортах СССР

Сумеете отгадать названия курортов, о которых мечтал весь Советский Союз?

Сегодня в Кемерове

Популярное