В Чите подростки на камеру избили школьницу и выложили ролик в Сеть
Следком по Забайкальскому краю организовал доследственную проверку по факту произошедшего.
В Чите Следственный комитет начал проверку по факту избиения подростками школьницы. Всё происходящее злоумышленники записали на видео и выложили в Сеть.
«Следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — цитирует телеканал «Звезда» заявление пресс-секретаря регионального СК Егора Маркова.
Известно, что по факту произошедшего задержали трёх подростков. С ними работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего. Также в СУ СК РФ по Забайкальскому краю уточнили, что потерпевшая обращалась за помощью в полицию, но госпитализация не потребовалась.
Видео: Забмедиа Ру / Youtube.
Фото: https://pixabay.com