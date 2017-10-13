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В Чите подростки на камеру избили школьницу и выложили ролик в Сеть

В Чите подростки на камеру избили школьницу и выложили ролик в Сеть

Следком по Забайкальскому краю организовал доследственную проверку по факту произошедшего.

В Чите Следственный комитет начал проверку по факту избиения подростками школьницы. Всё происходящее злоумышленники записали на видео и выложили в Сеть.

«Следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — цитирует телеканал «Звезда» заявление пресс-секретаря регионального СК Егора Маркова.

Известно, что по факту произошедшего задержали трёх подростков. С ними работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего. Также в СУ СК РФ по Забайкальскому краю уточнили, что потерпевшая обращалась за помощью в полицию, но госпитализация не потребовалась.

Текст: Елена Семёнова.
Видео: Забмедиа Ру / Youtube.
Фото: https://pixabay.com

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