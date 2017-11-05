В Чите третьеклассница сломала позвоночник после угрозы преподавателя поставить ей «двойку»

В Чите ученица третьего класса школы №42 сломала позвоночник на уроке физической культуры после угрозы учителя поставить ей «двойку». Девочка не справилась с упражнением и попала в больницу, сообщает в сюжете местный телеканал «Заб.TV».

«Меня учитель физкультуры заставил делать кувырок. Я ему сразу сказала, что я не умею делать. Он потом сказал, что либо я «двойку» получаю, либо делаю. Я скрутилась, он меня взял за ноги и толкнул. Потом я почувствовала хруст, мне стало трудно двигаться и дышать», – рассказывает третьеклассница в новостном сюжете.

В больнице врачи поставили диагноз компрессионный перелом позвоночника. По словам медиков, он не осложнён, поэтому девочке прогнозируют полное выздоровление. Однако школьнице придётся провести осенние каникулы в больнице, а следующие шесть месяцев её ожидает домашнее обучение.

«Школьный медик не поверила слезам дочери и заставила отсидеть последний урок. От школы мы получили только претензии и никаких извинений», – цитирует телеканал маму пострадавшей.

Следственный комитет по Забайкальскому краю начал доследственную проверку по факту происшествия.

Подобный инцидент произошёл в конце сентября в Кузбассе. Шестилетняя ученица Искитимской среднеобразовательной школы сломала позвоночник на спортивной площадке учебного заведения.