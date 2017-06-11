В Чите уволили почтальона, спрятавшего две тонны писем

В Чите сотрудники правоохранительных органов расследовали уголовное дело, в рамках которого провели обыск дома у подозреваемой. В жилье женщины нашли две тонны неотправленных писем, которые складировала её сестра (женщина работала почтальоном на одном из читинских почтамтов). Пока не ясно, по какой причине почтальон не отправляла корреспонденцию, а приносила её домой к сестре.

«Читинским почтамтом было проведено внутреннее расследование по факту недоставки почтовой корреспонденции. По результатам проверки работник был уволен», — сообщает РИА Новости со ссылкой на УФПС Забайкальского края.

Все письма изъяли и доставили в читинский почтамт, затем значительную часть из них доставили адресатам. По остальной корреспонденции ведётся работа.