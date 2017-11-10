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В декабре 2017 в Шерегеше пройдёт фестиваль «БАльшой снег. Неспортивные игры»

В декабре 2017 в Шерегеше пройдёт фестиваль «БАльшой снег. Неспортивные игры»

Регистрация на участие в мероприятии уже открыта.

2 декабря в Шерегше на горе Зелёная в секторе А пройдёт горнолыжный фестиваль «БАльшой снег. Неспортивные игры». Организаторы мероприятия объявили регистрацию на фестиваль открытой. Для того, чтобы стать участником фестиваля, нужно перейти на официальный сайт мероприятия, нажать на кнопку «зарегистрироваться» и выполнить все действия, указанные в подробной инструкции.

«В соревнованиях смогут поучаствовать совершеннолетние лыжники и сноубордисты. Те  мужчины и женщины, которые прошли регистрацию и имеющие исправное горнолыжное оборудование, средства защиты (шлем обязательно), медицинскую справку, а также страховку НС», — сообщила Сибдепо координатор фестиваля Анжела Жарко.

При онлайн-регистрации стартовый организационный взнос составит 600 рублей. При регистрации в день фестиваля – 1 500 рублей, а залог за номер – 500 рублей. Залог участнику фестиваля вернут после сдачи номера. Победители фестиваля получат ценные призы от партнёров мероприятия.

Более подробную информацию можно узнать в официальном паблике фестиваля «ВКонтакте» и на сайте регистрации.

Горнолыжный фестиваль «БАльшой снег. Неспортивные игры» в Шерегеше проводится с 2005 года. Для участников фестиваля организовывают развлекательную программу и проводят конкурсы, а также дарят ценные подарки.

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Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://vk.com/balshoisneg

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