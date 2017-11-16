В декабре в Кузбассе ожидаются 35-градусные морозы. Как рассказал журналистам на пресс-конференции замгубернатора Дмитрий Кудряшов, в регионе уже сформирован неснижаемый аварийный и нормативный запас угля – порядка 250 тыс. т, что составляет 150% от плана.

«В Кузбассе на дежурстве ежесуточно – более 800 аварийных бригад и два областных аварийно-спасательных отряда. Сегодня все силы и средства находятся в режиме повышенной готовности», – сообщил Дмитрий Кудряшов.

Он отметил, что в декабре синоптики прогнозируют морозы.

«Ноябрь у нас получился достаточно переменчивым. Если в первой половине месяца средняя температура была на 6 градусов выше нормы, то вторая, ожидается, будет на эти же 6 градусов ниже нормы. При этом в каждой декаде декабря ожидаются морозы до -30°С – -35°С с потеплением, возможно, до 0°С. В любом случае, все коммунальщики и энергетики готовятся к самым худшим условиям», – добавил замгубернатора.

Пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова пояснила Сибдепо, что в декабре средняя температура будет ниже климатической нормы на 1,5 – 2 градуса, а в январе на 1 градус. При этом осадки ожидаются в пределах нормы.