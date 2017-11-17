В декабре в Шерегеше выберут «Царя горы» и «Lady Gesh»

2 декабря в Шерегеше на горе Зелёная в секторе А пройдёт горнолыжный фестиваль «БАльшой снег. Неспортивные игры». Фестиваль проходит уже более 10 лет и собирает лыжников и сноубордистов со всей страны.

Центральным событием фестиваля станут внетрассовые соревнования «Forest cross» & «Ёлки-тЁлки». В состязании могут принять участие самые бесстрашные лыжники и сноубордисты.

«Соревнования пройдут в категориях любители и PRO, женщины и мужчины, лыжники и сноубордисты. Спортсменам предстоит пройти трассу на естественном рельефе, на которой располагаются лесные споты и другие интересные элементы. Время прохождения трассы является главным критерием для оценки во время соревнований. Прохождение отдельных элементов (спотов, трамплина) добавляют участнику баллы. У девушек дополнительно оценивается стиль катания», — рассказала Сибдепо секретарь соревнований Ольга Беспалова.

Для любителей подготовили безопасный старт и зачёт по времени. Для спортсменов категории PRO – старт небольшими группами, победители которых выходят в дальнейшем в полуфиналы и финал.

Организаторы также отметили, что среди продвинутых участников выберут «Царя горы» и победителя в номинации «Easy Rider». Девушки будут соревноваться за звания «Lady Gesh», «Lady Style» и «Сrazy girl».

Победители соревнований получат спортивное снаряжение из последних коллекций.

При онлайн-регистрации стартовый организационный взнос составит 600 рублей. При регистрации в день фестиваля – 1 500 рублей, а залог за номер – 500 рублей. Залог участнику фестиваля вернут после сдачи номера.

Регистрация в день соревнований пройдёт в баре The Rooks прямо у подножия горы «Зелёная».