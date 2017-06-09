В честь Дня города в Кемерове МТС разыграет гироскутер

12 июня МТС приглашает кемеровчан провести День города вместе. В парке Победы имени Г. Жукова сотрудники компании оборудуют развлекательные и интерактивные площадки, а также запустят розыгрыш гироскутера и других призов.

Праздник начнётся в 15:00. Желающие отдохнуть порелаксируют на мягких красных пуфах и зарядят мобильные устройства и другие гаджеты. Здесь же установят «Мобильную библиотеку». С её помощью можно бесплатно пополнить свою электронную библиотеку.

Для гостей будет работать мобильная зона, которая докажет, что с SMART mini качать легко. Любой желающий при наличии паспорта бесплатно подключится к тарифу и получит 3 гигабайта интернета в месяц за 7 рублей в сутки.

Также на празднике МТС организует мини-дром. Кемеровчане прокатятся на гироскутере и сделают селфи в спортивной зоне. Мероприятие завершится в 18:00.

В честь Дня города компания МТС разыграет гироскутер среди гостей мероприятия. Из всех участников акции случайным образом выберут 4 победителей, которые получат гироскутер, bluetooth-колонку, powerbank, selfie-палку. За самое большое количество лайков автору фотографии достанется фитнес-браслет. Победителей определят 15 июня в прямом эфире.

Чтобы получить шанс выиграть крутые призы, достаточно посетить площадку МТС в День города, сфотографироваться на фоне плаката акции, опубликовать фото с хештэгом #сМТСкачайлегко на странице «ВКонтакте», а также вступить в группу компании МТС. Подробные правила читайте по ссылке.

Напомним, онлайн-журнал Сибдепо подготовил материал о 10 интересных фактах о мобильном интернете. Читайте и узнавайте, как оставаться на связи, когда заканчивается трафик.