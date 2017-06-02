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В День города в Кемерове выступит группа "Город 312"

12 июня в Кемерове выступит группа «Город 312»

Концерт пройдёт на площади Советов.

Вечером 12 июня в Кемерове на площади Советов выступит популярная группа «Город 312». Об этом журналистам на пресс-конференции рассказал заместитель главы города по социальным вопросам Олег Коваленко.

«Планируется, что группа будет работать в течение часа. После концерта, в 22:30, на Университетском мосту начнётся салют», — сообщил Олег Коваленко.

Напомним, поп-рок-группа «Город 312» из киргизского города Бишкек известна по таким хитам, как «Останусь», «Вне зоны доступа», «Обернись». Артисты создали саундтреки для многих известных российских фильмов, в частности, для «Питер FM» и «Дневной дозор».

Добавим, что также во время празднования Дня города и Дня России в столице Кузбасса выступят экс-солист группы «Земляне» Сергей Скачков и кемеровская группа «Семь пятниц».

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: http://b2club.ru/

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