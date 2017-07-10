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Кузбасс

В День металлурга в Кузбассе выступят Олег Газманов и группа «Рефлекс»

Концерты звёзд отечественной эстрады пройдут в Таштаголе и Новокузнецке соответственно.

14 июля на площади общественных мероприятий Заводского района Новокузнецка состоится концерт Олега Газманова и группы «Эскадрон», посвящённый празднованию Дня металлурга сообщает портал «Город новостей». В субботу, 15 июля в Таштаголе на праздновании Дня металлурга выступит группа «Рефлекс».  После концертов обоих городах будет дан праздничный салют.

В Новокузнецке мероприятия, посвящённые Дню металлурга, будут продолжаться на протяжении всей недели. В музеях откроются новые выставки и экспозиции, посвящённые празднику. 12 июля в доменном цехе ЗСМК будет выпущена 250-миллионная тонна чугуна. В разных районах города с 11 по 15 июля будут организованы флеш-мобы, спортивные и творческие мероприятия для всей семьи.

Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: Google Images.

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