В День народного единства кемеровчанам обещают грандиозное шоу

В воскресенье, 5 ноября, в Кемерове пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню народного единства. В областной столице состоится открытие ледового сезона «Все на коньки!». Место проведения: стадион «Химик» (ул. Калинина, 4). Начало в 17 час.

Также в областной столице на площади Советов пройдёт грандиозный концерт «Кемерово-100! Навстречу юбилею». С 17:00 до 21:00 жители и гости города смогут послушать кавер-версии на поп-музыку, DJ–сет от Евгения Кунчица, mc Гавр, mc Близников, рэп от Vanya Ashvill, дуэт «Vottakto» и А. Гаврилов.

Кроме того, на центральной аллее бульвара Строителей стартует праздник «Вечеринка 100!», посвящённая предстоящему 100-летнему юбилею Кемерова. Начало в 17:00.

Ранее Сибдепо писал, что грандиозное празднование Дня народного единства завершится семиминутным салютом.