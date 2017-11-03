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В День народного единства в Кузбассе состоятся бесплатные показы российских фильмов

В День народного единства в Кузбассе состоятся бесплатные показы российских фильмов

4 ноября показы пройдут на 48 площадках области.

В субботу, 4 ноября, в Кузбассе в День народного единства жители области смогут бесплатно посмотреть фильмы в муниципальных кинотеатрах. Об этом рассказали в пресс-службе областной администрации.

В Кемерове в кинозале «Кузбасскино» в 20:00 и 22:30 жители и гости города смогут посмотреть фильм «Время первых». Картина рассказывает о космонавте Алексее Леонове, который был первым, кто вышел в открытый космос. В Новокузнецке зрителям покажут фильм «Герой» в кинозале «Октябрь» в 20:00.

Всего в Кузбассе 4 ноября бесплатные киносеансы пройдут на 48 площадках. Российские фильмы о героях могут посмотреть жители Березовского, Междуреченска, Гурьевска, Мариинска, Ленинске-Кузнецкого, Анжеро-Судженска, Осинников, Тайги, Киселевска.

Текст: Карина Миллер.
Фото: pxhere.com.

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