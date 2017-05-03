В День Победы кузбассовцы смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом

Льготный проезд будет действовать во всех видах транспорта, кроме маршрутных такси.

Во вторник, 9 мая, жители Кузбасса смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Безвозмездно добраться до мест массового празднования жители региона смогут на автобусах, трамваях, троллейбусах, а также на пригородном автобусе, кроме маршрутных такси, сообщили в департаменте транспорта и связи по Кемеровской области.

Льготный проезд будет действовать по всему региону в вышеуказанном транспорте. В День Победы в каждом населённом пункте нашей области пройдут праздничные мероприятия.

Напомним, Сибдепо, а также радиостанции «Серебряный дождь» и «НАШЕ Радио» приглашают кемеровчан посетить пикник «На Орбите Победы». Мы ждём вас 9 мая в 14:00 в сквере у Театра для детей и молодёжи (у «Орбиты»). Один из горожан уйдёт домой не с пустыми руками. Он станет обладателем гироскутера.