В День Победы в Кузбассе пошёл снег

Утром во вторник, 9 мая, в городах Кузбасса пошёл снег. В праздничный день осадки выпали в том числе и в областном центре.

Отметим, что синоптики Кемеровского гидрометцентра на сегодня снег не прогнозировали. В День Победы в регионе ожидались дожди, грозы, ветер с порывами до 27 метров в секунду.

По данным «Гисметео», сейчас в столице Кузбасса примерно +4°С. Согласно сообщениям местных синоптиков, днём температура воздуха в среднем по области составит от +6 до +11°С, по югу от +11 до +16°С. Однако, как показал сегодняшний день, на прогноз сильно полагаться не стоит. Если вы собираетесь посетить праздничные мероприятия, то рекомендуем одеться теплее. Напомним, план мероприятий на 9 мая в Кемерове можно посмотреть здесь.