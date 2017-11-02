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В детской больнице Новокузнецка отремонтировали отделение почти за 2 млн рублей

В детской больнице Новокузнецка отремонтировали отделение почти за 2 млн рублей

Пульмонологическое отделение рассчитано на 60 мест.

Пульмонологическое отделение новокузнецкой городской детской клинической больницы №4 открыли после ремонта. Сейчас оно рассчитано на 60 мест, рассказали в пресс-службе областной администрации.

В отделении, в котором проходят лечение дети с патологией бронхо-легочной системы, отремонтировали коридор, холл. Также специалисты оборудовали боксы для изоляции особых больных, подверженных перекрестному инфицированию. Кроме того, был выполнен монтаж кислородопроводов, приборов вентиляции и очистки воздуха, а также куплены новые больничные кровати.

Ремонт обошёлся в 1 млн 940 тысяч рублей. Деньги были выделены из разных источников, в том числе из собственных средств больницы.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: pixabay.com.

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