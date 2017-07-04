В детском лагере в Кузбассе, где нашли плохую питьевую воду, накажут четырёх должностных лиц

В отношении четырёх должностных лиц детского лагеря «Лесная сказка» под Новокузнецком составили протоколы по делу об административном правонарушении по ст. 6.3, 6.5, 6.6 КоАП РФ. Ранее Сибдепо сообщал, что из учреждения вывезли 358 детей из-за небезопасной питьевой воды, в которой было превышено содержание сероводорода. Нарушения выявили сотрудники Роспотребнадзора.

Как рассказали Сибдепо в департаменте образования и науки Кемеровской области, в 2017 году лагерь начал свою работу 1 июня. При этом он получил все разрешающие документы от надзорных органов, в том числе – Роспотребнадзора. Первая смена в учреждении прошла в штатном режиме.

Проверки оздоровительных организаций области осуществляются на постоянной основе и завершаются по окончанию летнего оздоровительного сезона. Ежегодно в летний период в регионе проводятся более 200 комплексных проверок.