В детском саду Новокузнецка зафиксирована вспышка педикулёза

На протяжении месяца группа детского сада № 248 будет на карантине из-за вшей.

Информация о том, что в детском саду №248 во второй младшей группе были зафиксированы многочисленные случаи педикулёза, появилась в новокузнецких СМИ. Родители детей, посещающих это дошкольное учреждение, сообщали, что руководство детского сада никаких мер по борьбе с заболеванием не предпринимает. По предварительным данным, заболели около 15 детей.

В комитете образования и науки Новокузнецка Сибдепо информацию о педикулёзе подтвердили. В ведомстве отметили, что детском саду № 248 осмотр детей проводился раз в десять дней, эти сведения были зафиксированы в журнале осмотра.

«В начале ноября при очередном осмотре были выявлены дети, поражённые педикулёзом. Дети были отстранены от посещения детского сада. В группе произведена дезобработка кроватей и смена постельного белья», — рассказали Сибдепо в КОиН Новокузнецка.

Заведующая детским садом №248 Ольга Дезай также отметила, что в детском саду в понедельник, 13 ноября, была проведена дезинфекционная обработка помещений группы и постельного белья.

«С родительским комитетом встречалась в понедельник, и вчера мной было организовано родительское собрание по этой теме. В группе введен карантин на месяц», — рассказала Сибдепо Ольга Дезай.

В настоящее время в организации проводится проверка специалистами Роспотребнадзора. На информационных стендах для родителей всех групп размещены памятки по профилактике педикулёза, осмотр детей осуществляется ежедневно.