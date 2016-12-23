В ДТП на Притомском проспекте Кемерова пострадал водитель  Kia Rio

Авария произошла в пятницу, 23 декабря, около 11:30.

В областном центре на Притомском проспекте произошла авария с участием четырёх автомобилей: УАЗ «Патриот», Kia Rio, Great Wall Hover и Ford Focus. В результате столкновения травмы получил водитель Kia Rio.

«Авария произошла из-за ошибки одного из водителей при перестроении в другую полосу движения. Водитель «Киа» получил ушибы мягких тканей головы», – рассказали Сибдепо в пропаганде городской УГИБДД.

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По данным ведомства, других пострадавших в этой аварии нет. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники правоохранительных органов.