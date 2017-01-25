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Кузбасс

В ДТП с пьяным водителем на кузбасской трассе перевернулся автомобиль

Авария произошла вечером 24 января на автодороге Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово – Юрга.

Во вторник, 24 января, около 22:25 на 269 километре автодороги Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово – Юрга произошло ДТП с участием пьяного водителя. В результате аварии один из автомобилей перевернулся.

По предварительным данным, нетрезвый 23-летний водитель ВАЗ-2110 ехал в областной центр со стороны Ленинска-Кузнецкого, он не соблюдал дистанцию и столкнулся с движущимся впереди него ВАЗ-2109, которым управлял 22-летний молодой человек.

«Проведённое на месте ДТП освидетельствование показало, что виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Никто из водителей не пострадал, других пассажиров в данных автомобилях не было», – рассказали Сибдепо в отделе пропаганды областной ГИБДД.

По словам очевидцев, после того, как водители сумели выбраться из повреждённых автомобилей, между ними произошла потасовка.

В Госавтоинспекции напомнили, что управлять автомобилем в нетрезвом виде категорически запрещено. Кроме того, всегда необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: vk.com / "Регион 42".

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