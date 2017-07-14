В двух ДТП в Кузбассе пострадали шесть человек

14 июля в ГИБДД Кузбасса сообщили о двух ДТП, в каждом из которых пострадали по три человека. Обе аварии произошли 13 июля. Одна в Юргинском районе на трассе «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово – Юрга», другая – в Калтане на улице Центральная.

В Юргинском районе водитель Honda CR-V, предварительно, не поделил дорогу с Kia Sportage, когда поворачивал налево.

«В результате ДТП госпитализировали 61-летнего водителя и 56-летнюю пассажирку Kia, а также 28-летнего водителя Honda», — рассказали Сибдепо в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции.

В Калтане обстоятельства происшествия другие: здесь водитель Volvo, пытаясь избежать столкновения с Honda, съехал с дороги и допустил опрокидывание авто. Травмы получили 23-летний водитель и два пассажира Volvo в возрасте 25 лет.

По фактам обеих аварий проводятся проверки. ГИБДД просит водителей быть осторожнее во время движения. Автомобилистов призывают не совершать необдуманных манёвров, а также соблюдать безопасные скоростной режим, боковой интервал и дистанцию.