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В двух комнатах кемеровского детского сада обнаружили радон

В двух комнатах кемеровского детского сада обнаружили радон

Работа помещений приостановлена на 50 суток.

В Кемерове судебные приставы второй раз за июль опечатали помещения детского сада, в воздухе которого обнаружили большое количество радона. Работа двух комнат дошкольного учреждения приостановлена на 50 суток.

«В начале месяца сотрудники Роспотребнадзора по Кемеровской области приехали с плановой проверкой в муниципальный детский сад Кировского района. Исследования показали, что воздух в двух комнатах содержит превышенное содержание радона (это кабинет логопеда и комната одной из групп воспитанников)», — рассказали в пресс-службе УФССП.

В связи с тем, что в других комнатах дошкольного учреждения нарушений не выявлено, оно продолжает функционировать. Дети беспрепятственно посещают детский сад.

Как рассказал Сибдепо осведомлённый источник, речь идёт о детском саде №103, расположенном по улице Металлистов, 15а.

Ранее мы писали о том, что судебные приставы на 60 дней приостановили работу детского сада №47. Позднее Следком организовал по данному факту проверку.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pixabay.com

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