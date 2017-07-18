В двух комнатах кемеровского детского сада обнаружили радон

В Кемерове судебные приставы второй раз за июль опечатали помещения детского сада, в воздухе которого обнаружили большое количество радона. Работа двух комнат дошкольного учреждения приостановлена на 50 суток.

«В начале месяца сотрудники Роспотребнадзора по Кемеровской области приехали с плановой проверкой в муниципальный детский сад Кировского района. Исследования показали, что воздух в двух комнатах содержит превышенное содержание радона (это кабинет логопеда и комната одной из групп воспитанников)», — рассказали в пресс-службе УФССП.

В связи с тем, что в других комнатах дошкольного учреждения нарушений не выявлено, оно продолжает функционировать. Дети беспрепятственно посещают детский сад.

Как рассказал Сибдепо осведомлённый источник, речь идёт о детском саде №103, расположенном по улице Металлистов, 15а.

Ранее мы писали о том, что судебные приставы на 60 дней приостановили работу детского сада №47. Позднее Следком организовал по данному факту проверку.