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В Кемерове в двух районах на сутки раньше включат горячую воду

В двух районах Кемерова на сутки раньше подадут горячую воду

Частично горячую воду в жилые дома начали подавать ещё вчера, 7 июня.

В Кемерове специалисты раньше срока закончили производить гидравлические работы на газопроводе. Со вчерашнего вечера в жилом районе Лесная Поляна начали подавать горячую воду в жилые дома. С 17:00 возобновилось заполнение системы горячего водоснабжения на бульваре Кедровом в домах №№ 1 — 12, кроме 9 и 11 и в некоторых домах на бульваре Осеннем и других улицах, сообщили в пресс-службе администрации Кемерова.

В четверг, 8 июня, частично возобновят подачу горячей воды в Рудничном районе столицы Кузбасса. С 13:30 вода станет появляться в части домой VII группы графика отключения горячего водоснабжения, в том числе на переулке Нартова, 1А, 1Б и на улице Дегтярева, 5, 6, 7.

С полным списком домов, в которые раньше времени вернули горячую воду, можно ознакомиться на сайте городской мэрии.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pixabay.com

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