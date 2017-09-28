В эфире Первого канала показали фото Валерия Сюткина, сделанное в Кемерове

В среду, 27 сентября, в эфире Первого канала в программе «Вечерний Ургант» обсудили снимок Валерия Сюткина, сделанный в столице Кузбасса возле арт-объекта «Я люблю Кемерово». Фотография певца заняла пятое место в рубрике «Пять вспышек прекрасного». Ведущий программы Иван Ургант показывал зрителям самые забавные осенние фотографии звёзд российского шоу-бизнеса и шутил над ними.

«Судя по всему, Валерий на гастролях. Он купил магнит на холодильник. Стоит на обочине, ловит попутную фуру до Москвы», — прокомментировал фотографию певца Иван Ургант.

Напомним, в эфире популярной программы уже не в первый раз обсуждают жителей или города Кузбаса. Так, в одном из февральских выпусков шоу показали фото кола-мэна из Кемерова, который, не смотря на мороз, стоял на улице в летних шортах и майке. Также в «Вечернем Урганте» рассказывали про кемеровчанина, который уронил светофор и про четырёхлетнего новокузнечанина, который спел песню ДДТ.